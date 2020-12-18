طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile العالمية.. برابط واحد

طريقة تحميل لعبة ببجي العالمية.. تعد لعبة ببجي PUBG ، من أكثر الألعاب الإلكترونية استخداما حول العالم، وهي لعبة قتالية ملكية تأتي ضمن فئة الألعاب الجماعية ويمكنك لعبها مع أي شخص أو الانضمام إلى لاعبين آخرين حول العالم عبر الإنترنت.





ويقضي معظم اللاعبين من الشباب أوقاتهم على هواتفهم الذكية من أجل قضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بمعركة قتالية شيقة، وقد تطورت لعبة ببجي PUBG، بشكل كبير خلال السنوات الماضية، فبعد إطلاق إصدارها الأول لأجهزة الكمبيوتر في مارس عام 2017، أصدرت الشركة المالكة للعبة نسخة مخصصة للهواتف الذكية في أوائل عام 2018.









ويتشارك الملايين من اللاعبين على الإنترنت حول العالم في معركة قتالية كبيرة، تدور على جزيرة صغيرة برسومات رائعة، وتضم خريطة لعبة ببجي PUBG ، مائة لاعب يهبطون على الجزيرة في بداية اللعبة بواسطة البارشوت.





ويستطيع لاعبو ببجي PUBG، اختيار طريقة اللعب ما إذا كانت فردية أو جماعية قبل البدء، ويمكنهم بعد ذلك مباشرة اللعب من خلال البحث في المباني والأماكن على الجزيرة للعثور على المعدات والأسلحة لحماية أنفسهم والبقاء على قيد الحياة، وبعد تجهيز المعدات والأسلحة يواجه كل لاعب اللاعبين الأخرين في معركة شيقة مع الحفاظ على نفسه من القتل.





ومع مرور الوقت تنخفض مساحة خريطة اللعبة ليواجه اللاعب لاعبين أخرين في أماكن أكثر جدية بحيث يكون الفائز هو الناجي الوحيد الذي يبقي على قيد الحياة في النهاية.





ويبحث العديد من عشاق لعبة ببجي PUBG، عن طريقة تحميل اللعبة بعد التغييرات والتحديثات الجديدة على اللعبة، يمكنك تحميل لعبة ببجي على مستوى العالم بطريقة سهلة برابط واحد ويمكنك ذلك من خلال:





تحميل لعبة ببجي PUBG، على هواتف أندرويد من هنا

تحميل لعبة ببجي PUBG، على هواتف آيفون من هنا