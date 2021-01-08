تسريب مواصفات هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 10 Pro

رصد هاتف Redmi Note 10 Pro، القادم من شاومي ضمن قوائم هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC، بعد ظهور الإصدار العادي من هاتف علامة ريدمي التجارية المرتقب Redmi Note 10، خلال الأسابيع الماضية على قوائم TENAA.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكدت تفاصيل القائمة أن الهاتف الذي يحمل الجهاز رقم طراز M2101K6G، سيدعم شبكات الجيل الرابع 4G، كما سيقدم الهاتف دعما لتقنية الواي فاي Wi-Fi بتردد مزدوج، بالإضافة إلى تقنية NFC، والبلوتوث، وسيتم تشغيل الجهاز بواسطة واجهة المستخدم MIUI 12.









وسيعمل هاتف Redmi Note 10 Pro، بواسطة معالج ثماني النوأة من نوع Snapdragon 732G، وسيحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5050 مللى أمبير في الساعة.





وسيأتي هاتف Redmi Note 10 Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيضم إعداد كاميرا خلفية رباعية بمستشعر رئيسي Samsung S5KGW2، بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة، ومستشعر ماكرو وآخر لتصوير العمق.





وكشفت التسريبات السابقة عبر وكالة TENAA ، أن هاتف Redmi Note 10 4G، سيضم رقاقة معالج ثماني الأنوية بتردد 2جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وسيحتوي الجهاز على بطارية كبيرة بقوة 5900 مللى أمبير في الساعة، وسيأتي الهاتف المرتقب بشاشة بقياس 6.53 بوصة، وبجودة عرض FHD+.