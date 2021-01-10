العثور على أشلاء ضحايا وحطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة في بحر جاوة

عثر غواصون من البحرية الإندونيسية، في المياة قرب العاصمة جاكرتا على أشلاء وحطام من طائرة الركاب التي تحطمت أمس بعد وقت قصير من إقلاعها وعلى متنها 62 شخصًا.





وذكرت وكالة آنتارا الإندونيسية، اليوم /الأحد/، أن الغواصين إنتشلوا حطامًا من طائرة بوينج 737-500 أثناء عملية بحث وإنقاذ في بحر جاوة بالقرب من جزيرة لانكانج.





وأضافت أن الطائرة التابعة لشركة "سريويجايا إير" سقطت في عمق كبير بعد حوالي أربع دقائق من مغادرتها مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا بعد ظهر أمس السبت، ولم يتم تقديم أي أسباب حتى الآن لتحطم الطائرة حيث ركزت السلطات على جهود البحث والإنقاذ التي يبدو أنها لا تقدم أي أمل في العثور على أي ناجين.







وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا يسري يونس "حتى صباح اليوم تلقينا حقيبتين واحدة بها متعلقات ركاب والأخرى أشلاء" حيث جاء العثور في الوقت الذي تم فيه نشر أسطول من السفن الحربية والمروحيات والغواصين قبالة سواحل المدينة اليوم.





وأضاف أن الطائرة تحطمت في بحر جاوة بالقرب من الجزر السياحية الشهيرة للرحلات اليومية قبالة الساحل، بينما قال مسؤولون آخرون إنهم سيواصلون البحث عن طريق البحر والجو مع استخدام رادار السونار لالتقاط المزيد من العلامات على الطائرة التي سقطت.





