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أخبار العالم

بسبب تركيا.. العراق يحذر من نقص المياه في البلاد

الأحد 10/يناير/2021 - 11:00 ص
العراق يحذر من نقص
العراق يحذر من نقص المياه في البلاد
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قسم الخارجي
حذر العراق اليوم، الأحد، من مواجهة شح في المياه في حال عدم التوصل لاتفاق مع تركيا.


وأكد وزير المياه العراقي، المهندس مهدي رشيد الحمداني، أن بغداد لديها رغبة حقيقية لحل ملف المياه مع تركيا، مشيرا إلى أن بلاده سلمت أنقرة رسميا بروتوكول التعاون في المجال المائي إلا أن الأخيرة تريد شهرين لدراسة الملف.


ومن المقرر أن يقوم الحمداني بزيارة إلى تركيا في 155 يناير المقبل على رأس وفد حكومي بهدف التفاوض بشأن بروتوكول التعاون.


وكان الحمداني قد بحث مع السفير التركي، فاتح يلدز، مراحل إنشاء المركز البحثي المشترك بين البلدين لمعالجة ملف المياه.


وناقش اللقاء بروتوكول التعاون بين البلدين المزمع بحثه منتصف يناير الحالي على ضوء الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تركيا.


وتطرق اللقاء إلى زيارة وفد تركي لمناقشة مراحل إنشاء المركز البحثي المشترك والذي سيتم إنشاؤه في العراق لزيادة التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.
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