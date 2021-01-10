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رياضة

اتحاد الكرة يقرر إيقاف الدوري الممتاز خلال يوليو المقبل.. تفاصيل

الأحد 10/يناير/2021 - 11:15 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
أكد محمد الشواربي، عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، أنه سيتم إيقاف بطولة الدوري الممتاز خلال شهر يوليو المقبل خلال فترة إقامة أولمبياد طوكيو.


ويشارك منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها خلال شهر يوليو القادم.


وقال الشواربي، فى تصريحات تليفزيونية، إن اتحاد الكرة قرر توقف المسابقة المحلية خلال الفترة التى تقام فيها منافسات أولمبياد طوكيو.


كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، حددت عقوبة اقتحام الجماهير أرضية الملعب فى المباراة، وذلك خلال التعديلات الصادرة مؤخرا فى لائحة العقوبات بالدورى الممتاز.


وتضمنت تعديلات لائحة العقوبات أنه فى حالة اقتحام أحد جماهير الفريقين أرضية الملعب فى المباراة المقامة بجمهور، يتم إصدر عقوبة الغرامة مليون جنية واعتبار الفريق التابع إليه الجمهور خاسرا بثلاثية نظيفة وخصم ثلاث نقاط من رصيده فى نهاية الموسم.


يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو الآتي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا. 

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار، المدير التنفيذي، بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.
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