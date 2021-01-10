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حوادث

ضبط تاجري مخدرات غسلا 10 ملايين جنيه في شراء الأراضي والعقارات

الأحد 10/يناير/2021 - 12:40 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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مصطفى الرماح
تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (2 من العناصر الإجرامية – مقيمان بمحافظة سوهاج) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهما بشراء العقارات والأراضى الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بحوالى (10 ملايين جنيه) تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .

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