بإطلالة جذابة .. لقاء الخميسي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها









الأنظار في الصورة بإطلالة عصرية و جذابة، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزق من الركبة و باللون الغامق مع بلوزة بيضاء لا تحمل أي تطريزات و نسقت معهما بليزر أنيق باللون الأسود. لفتت لقاء الخميسي





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وانتعلت لقاء الخميسي حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض فيما ارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم باللون اللبني، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت لقاء الخميسي على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل و اعتمدت على جمالها الطبيعيى.



