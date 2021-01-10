بإطلالة جذابة .. لقاء الخميسي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها و علقت عليها قائلة"صباح الهنا".
لفتت لقاء الخميسي الأنظار في الصورة بإطلالة عصرية و جذابة، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزق من الركبة و باللون الغامق مع بلوزة بيضاء لا تحمل أي تطريزات و نسقت معهما بليزر أنيق باللون الأسود.
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وانتعلت لقاء الخميسي حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض فيما ارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم باللون اللبني، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت لقاء الخميسي على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل و اعتمدت على جمالها الطبيعيى.