برلمانى: إصدار قانون تصنيع البلازما ومشتقاته سيكون على أولويات مجلس النواب القادم

قال النائب السابق عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة السابق إن هناك عددا من القوانين ستكون على أولويات مجلس النواب القادم لإصدارها خلال الفترة القادمة.
وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس النواب القادم عليه أن يتابع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، هذا بالإضافة إلى ضرورة إصدار قانون تصنيع البلازما ومشتقاته بعد موافقة لجنة الصحة بالبرلمان ، ولم يتبقى سوى عرض القناون على الجلسة العامة لإقراره.
قانون تصنيع اللابلاما ومشتقاته
التامين الصحى متابعة تطبيقه
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جديدًا يحمل رقم 5، ينص على دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ابتداءًا من غدا الثلاثاء الموافق 12 يناير.
ونشرت الجريدة الرسمية، الجمعة الماضية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 4 لسنة 2021، بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب داخل برلمان 2021.
وجاءت قائمة المعينين كالتالي:
إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز
عبلـة أحمـد علي الألفـى
فرحة عبد العزيـز مأمون الـشناوى
هدى عبد الستار كمال الـدين عبـد العزيـز
داليا السيد محمد السيد السعدنى
منـال هـلال أيـوب جـرجس
جيهـان محمـد إبـراهيم زكى
محمـد عمر عمر الزير
نيفـن حمـدى بـدوى الطـاهرى
آية محمـود عبــد االله محمد مدنى
محمــد محمـد زكى محمـد الـوحش
دريـة عبـد الحق شـرف الدين
دينا عبــد الكريم صــادق مكـسيموس
نـدى ألفــــى ثابـت بـسالى
جمال حلمى محمـد الـسعيد
حـازم محمد يحـى إمـام
حـسام الـــسيد المتـولى غالى
عادل عبـد الفـضيل أحمـد ســعد عياد
كـريم بـدر حلمي رزق االله
فخرى الدين على محمد الفقى .
سحر عبد الـنعم محمد أحمـد عطية
على جمعــة محمــد عبــد الوهاب
محمـــد سعد عـــوض االله أحمـد
منصف نجيـب سـليمان
عماد خليـل كامـل خليل
دينا أحمـد إسماعيل على
سالم سـليمان سـالم مراحيـل
إبـراهيم محمد إبـراهيم الهنيدى