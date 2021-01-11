برلمانى: إصدار قانون تصنيع البلازما ومشتقاته سيكون على أولويات مجلس النواب القادم

قال النائب السابق عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة السابق إن هناك عددا من القوانين ستكون على أولويات مجلس النواب القادم لإصدارها خلال الفترة القادمة.





وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس النواب القادم عليه أن يتابع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، هذا بالإضافة إلى ضرورة إصدار قانون تصنيع البلازما ومشتقاته بعد موافقة لجنة الصحة بالبرلمان ، ولم يتبقى سوى عرض القناون على الجلسة العامة لإقراره.





قانون تصنيع اللابلاما ومشتقاته

التامين الصحى متابعة تطبيقه





وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جديدًا يحمل رقم 5، ينص على دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ابتداءًا من غدا الثلاثاء الموافق 12 يناير.





ونشرت الجريدة الرسمية، الجمعة الماضية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 4 لسنة 2021، بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب داخل برلمان 2021.





وجاءت قائمة المعينين كالتالي:





إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز

عبلـة أحمـد علي الألفـى

فرحة عبد العزيـز مأمون الـشناوى

هدى عبد الستار كمال الـدين عبـد العزيـز

داليا السيد محمد السيد السعدنى

منـال هـلال أيـوب جـرجس

جيهـان محمـد إبـراهيم زكى

محمـد عمر عمر الزير

نيفـن حمـدى بـدوى الطـاهرى

آية محمـود عبــد االله محمد مدنى

محمــد محمـد زكى محمـد الـوحش

دريـة عبـد الحق شـرف الدين

دينا عبــد الكريم صــادق مكـسيموس

نـدى ألفــــى ثابـت بـسالى

جمال حلمى محمـد الـسعيد

حـازم محمد يحـى إمـام

حـسام الـــسيد المتـولى غالى

عادل عبـد الفـضيل أحمـد ســعد عياد

كـريم بـدر حلمي رزق االله

فخرى الدين على محمد الفقى .

سحر عبد الـنعم محمد أحمـد عطية

على جمعــة محمــد عبــد الوهاب

محمـــد سعد عـــوض االله أحمـد

منصف نجيـب سـليمان

عماد خليـل كامـل خليل

دينا أحمـد إسماعيل على

سالم سـليمان سـالم مراحيـل

إبـراهيم محمد إبـراهيم الهنيدى