لاتجارهما في المواد المُخدرة.. القبض على شابين لتربحهما 10 ملايين جنيه بطرق غير مشروعة بسوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من وحدة مكافحة المخدرات بالمحافظة، يفيد بضبط شابين لإتجارهما في المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والأراضي الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وبلغت قيمة تلك العقارات والأراضي حوالي 10 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أجرة بالطريق الزراعي الغربي، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود،مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بوجود حادث تصادم ومُصابين بالطريق الزراعي الغربي ببندر طما دائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة المدعو "فولي. ي"، 57 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى أجرة قيادة المدعو "محمد. م"، 30 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز.





نتج عن الحادث إصابة كل من "ماري. ن"، 35 عامًا، ربة منزل، "أنور. س"، 57 عامًا، مهندس، "سميرة. ش"، 32 عامًا، ربة منزل، "فام. ن"، 12 عامًا، طالب، "دميانة. س"، 32 عامًا، ربة منزل، "منى. ر"، 30 عامًا، ربة منزل، ويقيمون دائرة المركز، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، من مستقلي السيارة الثانية.





تك نقل المُصابين لمستشفى طما المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.



