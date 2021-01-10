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حوادث

بطريق الخطأ.. وفاة طالبة إثر تناولها قرص غلة بالمنيا

الأحد 10/يناير/2021 - 02:01 م
جثة
جثة
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ايمن رياض
لقيت طالبة بالصف الثالث الإعدادي بإحدي قري مركز ملوي جنوب المنيا مصرعها بعد تناولها قرص الغلة السام بطريق الخطأ.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول إ م ع 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي ومقيمة بإحدى قرى ملوى  في حالة إعياء شديد وقئ مستمر وأرتفاع في درجة الحرارة ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها. 

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استمع فريق من البحث الجنائي برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث لجنوب المنيا لأقوال والد وأسرة الطالبة حيث أكدوا تناولها قرص الغلة السام بطريق الخطأ.

قررت نيابة مركز ملوي في تحقيقاتها تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لجنوب المنيا التصريح بدفن الجثة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 194 لسنة 2021 إداري مركز شرطة ملوي. 
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