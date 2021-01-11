خبير اقتصادى: طرح الاكتتاب بصندوق "سيولة" يمنح المستثمرين ثقة بسوق المال

قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادى، إ ن شركة "إن آي كابيتال" القابضة، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، فتحت باب الاكتتاب في صندوقها النقدي الأول "سيولة" بمبلغ 10 جنيهات قيمة اسمية للوثيقة بحد أدنى 1000 جنيه للشراء وبدون حد أقصى، وذلك وفقًا للشروط المطروحة من الصندوق .









وأضاف الدكتور على الإدريسي، خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أن طرح الاكتتاب في صندوق "سيولة" يأتى لتحقيق الشمول المالي وتنمية سوق المال، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق ومتطلبات عملائها من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، كما يقوم على تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، لتلبية احتياجات العملاء ودعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الطرح يعطي ثقة فى سوق الاسواق المالية لانه يأتي تحت مظلة الدولة.





ويهدف صندوق "سيولة" النقدي إلى تحقيق عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها، مع الحفاظ على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمر الشراء والاسترداد اليومي. ويستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية السائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى.





وتعاقدت شركة "إن آي كابيتال" مع شركة "عربية أون لاين" المملوكة لها بالإضافة إلى شركة "مباشر" لتلقي الاكتتابات والترويج للصندوق بين العملاء من شريحة الأفراد والمؤسسات مع إتاحة تلقي الاكتتاب إلكترونيًّا، بينما تتولى "إن آي كابيتال" الترويج لجانب المؤسسات الكبرى.