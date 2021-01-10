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تعليم

هندسة القاهرة: نساعد الطلاب غير القادرين لتسهيل العملية الدراسية أونلاين

الأحد 10/يناير/2021 - 03:33 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن موقف الكلية من توفير باقات إنترنت للطلاب بعد تحويل الدراسة أونلاين خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح خلال تصريح لصدى البلد، إن الكلية بالفعل توفر باقات الإنترنت للطلاب من العام القادم وليست هذه المرة الأولى، ولكن أوضح أن هذه الخدمات ستكون للطلاب غير القادرين.

وأضاف  أنه سيكون هناك مسارين وفقًا للطرق الجديدة، ويكون الطالب مخيرا بين أي من الطريقتين.

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فالطريقة الحديثة يتم تقديم رسالة الماجستير على شكل بحثين منشورين، ويكون أحدهم مرجعي، على أن تكون رسالة الدكتوراة عبارة عن ثلاثة أبحاث، بحيث يكون أحدهم مرجعي.

وأشار إلى أنه يمكن للطالب أيضًا تقديم الرسالة الخاصة به وفقًا للطريقة القديمة التقليدية دون تغيير في شكلها أو مضمونها أو شروطها.

ونوه إلى أن قرار مجلس الجامعة لا يلزم أي طالب باختيار أي طريقة سواء الحديثة أو القديمة، بل يكون من حق الطالب إجراء رسالته وفقًا للطريقة المناسبة له.
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