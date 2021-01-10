هندسة القاهرة: نساعد الطلاب غير القادرين لتسهيل العملية الدراسية أونلاين

كشف الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن موقف الكلية من توفير باقات إنترنت للطلاب بعد تحويل الدراسة أونلاين خلال الفترة القادمة.





وقال الدكتور حسام عبد الفتاح خلال تصريح لصدى البلد، إن الكلية بالفعل توفر باقات الإنترنت للطلاب من العام القادم وليست هذه المرة الأولى، ولكن أوضح أن هذه الخدمات ستكون للطلاب غير القادرين.



