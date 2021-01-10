أمنية المشد.. فتاة تروى تفاصيل تجربتها فى "التبنى".. فيديو





قالت أمنية المشد ، مديرة موارد هندسية ، إن بداية معرفة تجربتها فى الكفالة كان عن طريق تعليقها على صفحة " كفالة " ونشرها لسؤال حول إمكانية معرفة الطفل المكفول بحالته وكان تعليقها أن والديها أخبروها ب الأمر .





وأوضحت " المشد " ، خلال استضافتها ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن والديها أخبروها فى البداية أنها ابنه لأحد أصدقائهما المتوفيين ولكن بعدما كبرت كشفوا لها انهم أقبلوا على كفالتها بعدما رأوها فى إحدى دور الرعاية .



