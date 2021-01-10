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أمنية المشد.. فتاة تروى تفاصيل تجربتها فى "التبنى".. فيديو

الأحد 10/يناير/2021 - 05:06 م
أمنية المشد
أمنية المشد
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شيرين عادل

قالت أمنية المشد ، مديرة موارد هندسية ،  إن بداية معرفة تجربتها فى الكفالة كان عن طريق تعليقها على صفحة " كفالة "  ونشرها لسؤال حول إمكانية معرفة الطفل المكفول بحالته وكان تعليقها أن والديها أخبروها  ب الأمر . 

وأوضحت " المشد " ، خلال استضافتها ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن والديها أخبروها فى البداية أنها ابنه لأحد أصدقائهما المتوفيين ولكن بعدما كبرت كشفوا لها انهم أقبلوا على كفالتها بعدما رأوها فى إحدى دور الرعاية .  

ونوهت بانها الابنة الوحيدة لوالديها مؤكدة أنهم قدموا لها كافة الدعم والدلال منذ نعومة أظافرها وحتى الآن  ، مشيرة إلى  أن نشأتها كانت سوية للغاية ولم تشعر بأى فارق أو مقارنة بمن حولها من الأطفال . 
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