تطوير مركز الطبع والنشر والتوزيع بجامعة بنها.. صور

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها حرص الجامعة علي رفع كفاءة وحداتها الخدمية، مشيرا الى انه من هذا المنطلق قامت الجامعة بتطوير مركز الطبع والنشر والتوزيع بالجامعة وتزويده بأحدث ماكينات الطباعة الديجتال.









واشار السعيد الى انه تم استحداث قسم الطباعة الديجتال وشراء ماكينات عالية الجودة والانتاج بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التى يقدمها المركز الى جميع الوحدات التابعة للجامعة بجودة عالية وبأسعار مناسبة.





وقال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مركز الطبع والنشر يقوم بتوفير احتياجات الجامعة والوحدات التابعة لها من تصميم وطباعة نماذج اختبارات التصحيح الالكترونى وكراسات الإجابة والمجلات العلمية بالإضافة الى توفير جميع الخدمات الفنية والتصميم وطباعة المطبوعات المختلفة.





واضاف سوسة ان الجامعة قد بدأت في نقل المركز من موقعه الي مجمع الخدمات بجوار ادارة الجامعة حيث تم نقل قسمى الديجتال والتصميم الي المقر الجديد ، وسوف تستكمل باقي أعمال نقل وتطوير المركز تباعا.





من جانبها أكدت الدكتورة هايدى يوسف ابو الغيط المشرف العام على مركز الطبع والنشر والتوزيع ان استحداث قسم الطباعة الديجتال يهدف الى تقديم منتج عالى الجودة بتكلفة ممتازة ووقت مناسب، ودعم مطبوعات الجامعة اقتصاديا فى مواجهة الأزمات الحالية.





واشارت ايضا الى ان الماكينة " Ricoh pro c 5200s " تنتج ١٠ آلاف نسخة عالية الجودة فى اليوم ، كما ان الماكينة " Ricoh pro 8300s " تنتج ٥٠ الف نسخة أسود عالية الجودة فى اليوم وذلك لسد احتياجات الكليات العاجلة من نماذج الامتحانات والمطبوعات المختلفة يوميا.





وعن مميزات الطباعة الديجتال أوضحت الدكتورة هايدى ان الطباعة تكون حسب الطلب وبجودة أعلى وكذلك عدم الحاجة الى مساحات تخزينية وتقليل نفقات مراحل الإنتاج المختلفة بالإضافة الى توفير الوقت والجهد اللازم للانتاج مع امكانية انتاج عدد عناوين أكثر حسب الطلب.