دا مش وقت التعازي.. منى فاروق تغني "خليك فولاذي" لـ تامر حسني.. فيديو

نشرت الفنانة الشابة منى فاروق مقطع فيديو جديد عبر "انستجرام"، وظهرت فيه وهي تغني أغنية "خليك فولاذي" للفنان تامر حسني، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس.









وظهرت منى فاروق مرتديه جاكيت شبيه بالذي ظهر به تامر في البرومو الدعائي الخاص بألبومه الجديد "خليك فولاذي" وعلقت: "خليك فولاذي ودا مش تعبير مجازي عاوزاك الدنيا جامد ودا مش وقت التعازي 💪🏻".





وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، وشاركت العام الماضى فى مسلسل "ظل الرئيس" الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.





كان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها في مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.





وشاركت مني فاروق فى عدة أعمال هى مسلسل "الأب الروحى" من خلال الجزأين الأول والثانى، كما شاركت فى مسلسل "رحيم" الذى عرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث لعبت فيه دور زوجة أخو ياسر جلال، بالإضافة إلى اشتراكها بمسلسل ظل الرئيس.





وشاركت أيضا في مسلسل "قيد عائلى" بجانب عزت العلايلى وميرفت أمين وبوسى ونضال الشافعى، وعدد آخر كبير من النجوم، من إخراج تامر حمزة.







