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فن

محمد صبحي ناعيا هادي الجيار: رحل صديق عمري ودفعتي

الأحد 10/يناير/2021 - 05:14 م
هادي الجيار
هادي الجيار
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محمد بدران
نعى الفنان "محمد صبحي" صديقة الفنان القدير هادي الجيار الذي رحل عن الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم "الأحد"، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا،  عن عمر ناهز 71 عامًا. 


ونشر صبحي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للفنان الراحل، وعلق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل اليوم الفنان والإنسان الرائع.. هادي الجيار.. صديق عمري وزميلي ودفعتي بمعهد الفنون المسرحية، بكل الأسي والحزن والأم أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وللأسرة والأصدقاء الصبر والسلوان".


وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى قد، أعلنت وفاة الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 71 عاما متأثرا بفيروس "كورونا".


يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير. 



وكان الفنان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.



محمد صبحي ناعيا هادي الجيار: رحل صديق عمري ودفعتي
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