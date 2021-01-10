سوء تفاهم.. مدير تصوير يكشف حقيقة خلاف باسم سمرة ورحاب الجمل

أوضح محمد شفيق مدير تصوير الفيلم محل الخلاف بين كل من باسم سمره ورحاب الجمل حقيقة ما جرى، وأكد أنه سيكشف الأمور للرأي العام حتى تكون الأمور واضحة تماما.





‏‎وقال: بالنسبه لموضوع باسم سمره ورحاب الجمل اللي خد حجم اكبر من حجمه، انا كنت في القعدة دي بصفتي مدير تصوير الفيلم، ‏‎اجتماع للتعارف مش بروفه ولا تصوير.

‏‎وأضاف: الكلام اللي أتقال فيه حاجات كتير مش صح، ‏‎والحقيقة انه مجرد سؤ تفاهم بين اتنين زملاء عادي، رحاب عندها سفر وباسم عايز يصور قبل ما يتشغل في المسلسل بتاعه، و اختلفوا.



‏‎وتابع مدير التصوير: باسم قالها ماتسيبي الفيلم يا رحاب وهو متنرفز، ورحاب انسحبت، و كملنا القعدة ومشينا، ماشفتش زعيق وخناق وامن فندق وحشيش والكلام الفاضي ده، وميصحش نطلع نشتم بعض في البرامج ونشوه صورتنا بايدينا بحاجات محصلتش، ولو ما حصلش توافق وتناغم بين الناس، عادي نعتذر عن العمل بهدوء من غير دوشه وبرامج وحواديت وده الهدف من اجتماع التعارف اصلًا.





و قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن مجلس النقابة قرر وقف الثنائي باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة التمثيل بعد نشوب خلافات بينهما على نحو يسيء للوسط الفني المصري.