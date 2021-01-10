ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سوء تفاهم.. مدير تصوير يكشف حقيقة خلاف باسم سمرة ورحاب الجمل

الأحد 10/يناير/2021 - 06:30 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
أوضح محمد شفيق مدير تصوير الفيلم محل الخلاف بين كل من باسم سمره ورحاب الجمل حقيقة ما جرى، وأكد أنه سيكشف  الأمور للرأي العام حتى تكون الأمور واضحة تماما.

‏‎وقال: بالنسبه لموضوع باسم سمره ورحاب الجمل اللي خد حجم اكبر من حجمه، انا كنت في القعدة دي بصفتي مدير تصوير الفيلم، ‏‎اجتماع للتعارف مش بروفه ولا تصوير.

‏‎وأضاف: الكلام اللي أتقال فيه حاجات كتير مش صح، ‏‎والحقيقة انه مجرد سؤ تفاهم بين اتنين زملاء عادي، رحاب عندها سفر وباسم عايز  يصور قبل ما يتشغل في المسلسل بتاعه، واختلفوا.

‏‎وتابع مدير التصوير: باسم قالها ماتسيبي الفيلم يا رحاب وهو متنرفز، ورحاب انسحبت، وكملنا القعدة ومشينا، ماشفتش زعيق وخناق وامن فندق وحشيش والكلام الفاضي ده، وميصحش نطلع نشتم بعض في البرامج ونشوه صورتنا بايدينا بحاجات محصلتش، ولو ما حصلش توافق وتناغم بين الناس، عادي نعتذر عن العمل  بهدوء من غير دوشه وبرامج وحواديت وده الهدف من اجتماع التعارف اصلًا.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن مجلس النقابة قرر وقف الثنائي باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة التمثيل بعد نشوب خلافات بينهما على نحو يسيء للوسط الفني المصري.

وأكد أن ما خرج به الثنائي على مدار الساعات الماضية من تصريحات لن يمر دون تحقيق، حتي تتبين النقابة الحقيقة وتعلنها للرأي العام.

وأكد مصدر خاص لـ"صدى البلد" أن التحقيق مع باسم سمرة ورحاب الجمل سيجري خلال يومين وقبل نهاية الأسبوع الجاري.

البداية كانت عندما فجرت رحاب الجمل الازمة وكتبت منشورا تفضح فيه باسم سمرة دون ان تذكر اسمه الا انها اشارت الى بعض التفاصيل السابقة والازمات التى مر بها باسم سمرة مع بعض الفنانين منهم محمد رمضان وعمر كمال. 

وقالت رحاب الجمل فى منشورها: "الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".

وتابعت رحاب الجمل: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة أدب وقلة مهنية والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة  يكفي تفريغ الكاميرات .. #انا_هاربيك". 

ورد باسم سمرة، على الهجوم الذي شنته عليه رحاب الجمل، قائلًا: "مين رحاب الجمل!؟" 

وأضاف باسم سمرة، لـ صدى البلد: "ما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل"، نافيًا ما اتهمته به قائلًا: "ما عنديش أفلام أساسا أنا قاعد في البيت"، مستغربًا ما تردد حوله وإلصاق مثل هذه التهم به.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الممثل السكران.. رحاب الجمل تهاجم فنانا بسبب لف الحشيش

بعد وصفه بـ الممثل السكران.. محاولات للصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل

باسم سمرة ردًا على رحاب الجمل: روحت طلعتها مرة من القسم بسبب جوزها النصاب .. فيديو

هددني بالتعدي عليا.. رحاب الجمل: كاميرات الفندق هتكشف كل حاجة.. فيديو

أشرف زكي: وقف باسم سمرة ورحاب الجمل عن التمثيل لحين انتهاء التحقيق

أشرف زكي: ما حدث بين باسم سمرة ورحاب الجمل يسيء لمصر.. فيديو

ترشيحاتنا

أضرار فيتامين هـ.. الصداع والطفح الجلدي الأبرز

آخرها اليابان.. سلالات كورونا المتحورة تغزو دول العالم

بيان عاجل من البحرين ضد قطر بعد احتجاز بطل كمال الأجسام

وزير الكهرباء عن أخطاء الفواتير: لا أنكرها واللي له حق هياخده

دراسة تكشف عن مادة متواجدة في النباتات تحمي من 11 مرضا.. أبرزها السرطان

طقس مضطرب خلال الـ 72 ساعة القادمة.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة وأمطار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار فيتامين هـ.. الصداع والطفح الجلدي الأبرز

تسهل دخول العدوى بالجسم.. طبيبة تحذر من قائمة أطعمة في ظل كورونا

دراسة تكشف عن مادة متواجدة في النباتات تحمي من 11 مرضا.. أبرزها السرطان