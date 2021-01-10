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محافظات

إغلاق 2280 منشأة بينها 644 مركزا للدروس بالغربية لمواجهة كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 06:44 م
الجولات الميدانية
الجولات الميدانية
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احمد علي
باشر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة، حيث تم غلق  (٤٦٤) محلا، و (٨٦) سوقا، و (١٥١) مطعما، و (٢٥٩) مقهى، و (٢٥٢) ورشة و (٤٢٤) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية بإجمالي عدد ١٦٣٦ منشأة مخالفة لمواعيد الغلق.


جاء ذلك حرصًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ الى أنه تم غلق وتشميع عدد (٦٤٤) مركزًا للدروس الخصوصية تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وشدد على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شدد في تعليماته على أهمية الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
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