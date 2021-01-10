أنفقا 500 ألف يورو على شراء الورد.. بذخ ماكرون وزوجته يشعل غضب الفرنسيين

يشهد الشارع الفرنسي، حالة غضب عارمة بعد انتشار تقارير إعلامية تشير إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته، بريدجيت، أنفقا أكثر من 500 ألف يورو على شراء الورد في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تعانيها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.





وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ماكرون وزوجته أنفقا 541 ألف يورو خلال العام لتزيين قصر الإليزيه في العاصمة باريس.





وقالت الصحيفة إن هذه التكاليف كانت أكبر 5 مرات من تكاليف الرئيسين السابقين، فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي.





يأتي ذلك وسط مخاوف واسعة، بعد تسجل فرنسا لأول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.



