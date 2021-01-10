توتنهام يكتسح مارين بخماسية ويتأهل للدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل نادي توتنهام للدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد اكتساحه لفريق مارين بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد.





وسجل كارلوس فينسيسوس لاعب توتنهام ثلاثية "هاتريك"، في الدقائق 24, 30, 37، وأحرز أيضا لتوتنهام لوكاس مورا في الدقيقة 32 وألفي دفيفن بالدقيقة 60.







ولم يشارك العديد من لاعبي توتنهام الأساسيين في المباراة على رأسهم هاري كين وسون هيونج مين.







ومن المقرر أن يلتقي توتنهام في المباراة المقبلة مع أستون فيلا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.



