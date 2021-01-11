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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 11-1-2021.. تفاصيل

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية اليوم الأثنين الموافق 11-1-2021، بعد أن شهد تراجع بنحو قرشين ختام تعاملات أمس الاحدر، وسجل سعر الدولار اليوم  في البنك المركزي المصري وفقا لآخر تحديث، نحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وقدم البنك العربي الافريقي الدولي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.65 جنيه وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية قدم أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 15.69 جنيه.


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وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك عودة 15.63 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي 15.62 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل سعر صرف الدولار 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني بمصر 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنية المصري في بنوك:" مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، والأهلي الكويتي" 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

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