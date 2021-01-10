خالد الجندي عن صورته: لا يوجد كهنوت في الإسلام ولا ملبس خاص برجال الدين

علق الشيخ خالد الجندي، على هجوم البعض على صورته بالأمس، قائلا: "أواجه تيارات ظلامية وشريحة خفاشية عاوزة ترجع الظلام لعقول الناس بعد السنة السودة بتاعت الاخوان"، معقبا: تعرضنا للهجوم بعد تهنئتنا للاقباط بعيد الميلاد وشيخ الازهر والمفتي نالوا من الجهوم جانب".





وتابع "الجندي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي"، هدفي من الصورة الاخيرة مقصود، وذلك لاثبات أنه لايوجد لدينا كهنوت ولا ملبس خاص برجال الدين





وأكمل: الإخوان يرغبون في زرع الضغينة بين المجتمع والدليل على ماأقول ماحدث بعد تهنأة إخوانا الاقباط بأعياد الميلاد الجديد مالذي حدث ؟ إنطلقت علينا أبواق التخوين والتكفير لمجرد أن قمنا بتهنئة إخواننا الاقباط وهم شركائنا في الوطن والمصير .





واسترسل: " مجموعة الاسلام السياسي ممثلة في بعض أنصار التيار السلفي المعوج شنت هذا الهجوم ".

