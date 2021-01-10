بسبب التنمر عليه.. خالد الجندي منفعلا: الحويني والعدوي هجاصين

رد الشيخ خالد الجندي، من علماء الأزهر الشريف، إنه لم يفاجئ بالانتقادات التي طالته بسبب "لوك جديد" ظهر به على شاشة التلفزيون، متوقعا هذه الهجمة الشرسة قبل أن تبدأ، وما تعرضت له على السوشيال ميديا نوعًا من التنمر.





وأضاف الشيخ خالد الجندي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد: أخوض حربا من أجل الوطن والدين والعقل الحر، لافتًا إلى أنه قدر من يكون مصلحا أن يواجه العداء، مؤكدا أنه لا يريد أو يسعى إلى منصب، ولكن هناك حملة هدفها النيل المجتمع وليس خالد الجندي بعينه.





وأشار إلى أن الإخوان والسلفيين هما المحرك الأساسي لهذه الأزمة، بسبب فضحه لمنهجهم الذى يعاني من الازدواجية، منوها بأن الدعوة السلفية ليست كلها في سلة واحدة، وأن الحملة الشرسة التي اتعرض لها على السوشيال ميديا مدفوعة الأجر من البعض وبعضهم يهاجم من خارج مصر.





وتابع: نحن علماء دين وليس كنهوتين، ونحن بشر ومن حقنا الاستمتاع بحياتنا الخاصة، مضيفًا إبراهيم عيسى صعبان عليا لأنه "اتظلم في الموضوع"، حيث أن ارتداء الحمالات ليس حكرا على إبراهيم عيسى، والزي الجديد سأظهر به غدا في برنامج "لعلهم يفقهون"، ولست حزينا ومن يهاجمنوني مجرد "ذباب".





وأكمل : لو الحويني والعدوي دعوا للرئيس والجيش انا هوقف الهجوم عليهم لكنهم "هجاصين، مؤكدا أننا في معركة حقيقية ولست في حاجة الي احد ولكني في معية وقوة الله، وهناك حملة اتغيير ثقافة هذا الشعب.



