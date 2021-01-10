ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب التنمر عليه.. خالد الجندي منفعلا: الحويني والعدوي هجاصين

الأحد 10/يناير/2021 - 11:12 م
خالد الجندي
خالد الجندي
Advertisements
قسم التوك شو
رد الشيخ خالد الجندي، من علماء الأزهر الشريف، إنه لم يفاجئ بالانتقادات التي طالته بسبب "لوك جديد" ظهر به على شاشة التلفزيون، متوقعا هذه الهجمة الشرسة قبل أن تبدأ، وما تعرضت له على السوشيال ميديا نوعًا من التنمر.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد: أخوض حربا من أجل الوطن والدين والعقل الحر، لافتًا إلى أنه قدر من يكون مصلحا أن يواجه العداء، مؤكدا أنه لا يريد أو يسعى إلى منصب، ولكن هناك حملة هدفها النيل المجتمع وليس خالد الجندي بعينه.

وأشار إلى أن الإخوان والسلفيين هما المحرك الأساسي لهذه الأزمة، بسبب فضحه لمنهجهم الذى يعاني من الازدواجية، منوها بأن الدعوة السلفية ليست كلها في سلة واحدة، وأن الحملة الشرسة التي اتعرض لها على السوشيال ميديا مدفوعة الأجر من البعض وبعضهم يهاجم من خارج مصر.

وتابع: نحن علماء دين وليس كنهوتين، ونحن بشر ومن حقنا الاستمتاع بحياتنا الخاصة، مضيفًا إبراهيم عيسى صعبان عليا لأنه "اتظلم في الموضوع"، حيث أن ارتداء الحمالات ليس حكرا على إبراهيم عيسى، والزي الجديد سأظهر به غدا في برنامج "لعلهم يفقهون"، ولست حزينا ومن يهاجمنوني مجرد "ذباب".

وأكمل :  لو الحويني والعدوي دعوا للرئيس والجيش انا هوقف الهجوم عليهم لكنهم "هجاصين، مؤكدا أننا في معركة حقيقية ولست في حاجة الي احد ولكني في معية وقوة الله، وهناك حملة اتغيير ثقافة هذا الشعب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل قرأ خالد الجندي ربع مليون مجلد ؟ الشيخ يحسم الجدل

خالد الجندي يهاجم شيوخ "منتصف العصا"

وائل لطفي: الدعاة الجدد ورثوا الشيخ كشك.. وحضور عمرو خالد أصبح ضعيفاً

خالد الجندي كاشفا سبب الهجوم عليه: انتصرت على السلفيين في 3 معارك

«واحد طلب منه دجاج».. خالد الجندي يتعرض لمواقف كوميدية بسبب «New Look»

حاتم الحويني يهاجم خالد الجندي بسبب «القبعة».. والشيخ يرد: هزمتهم في 3 معارك

ترشيحاتنا

بيان عاجل من البحرين ضد قطر بعد احتجاز بطل كمال الأجسام

نجم الأهلي السابق يسخر من "إعلامي" قارن إمام عاشور بـ ميسي

إقالة مدير المستشفيات الجامعية لجامعة القاهرة.. تعرف على السبب

بعد أزمة الممثل السكران.. تفاصيل جلسة الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل برعاية أشرف زكي

أخبار الزمالك.. الغضب يسيطر على موظفي النادي.. وعودة فرجاني ساسي.. ورحيل أيمن يونس بشكل نهائي

الأحمر الناري.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد جل الصبار للشعر والبشرة

الأحمر الناري.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة

صحة البشرة أغربها.. 3 فوائد غير متوقعة تجعلك تتناول الفلفل الأحمر يوميا