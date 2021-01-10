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رياضة

آل الشيخ: 6 ملايين دولار مكافأة البطولة العربية وطلب الزمالك تم رفضه

الأحد 10/يناير/2021 - 11:16 م
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
كشف طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية للأندية ومستشار الاتحاد العربي لكرة القدم، عن موقف البطولة من فيروس كورونا الذي يضرب العالم ويشكل خطرا على اللاعبين في جميع البطولات حول العالم.

وقال آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، أن الفائز بالبطولة العربية سيفوز بمبلغ 6 مليون دولار.

وتابع:" نحرص على تسليم الجوائز الأفضل حول العالم  لاستمرار اقامة البطولة كل عام.

وأشار الى أن، البطولة ستقام في العام المقبل ولكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا. 

وأكمل:" نسعى لأن تكون البطولة كما نقلت هذا العام  من أجل الظهور كعرب بمشهد مميز حول العالم. 

وصرح ال الشيخ أن، الأندية المشاركة في البطولة يتم اختيارها بناء على التنسيق مع اتحادات الكرة في العالم العربي، مشيرا إلى أن الزمالك طلب المشاركة في الموسم الحالي، ولكن تم الرفض من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب التواجد في البطولة الإفريقية، وكذلك الأهلي واحترمنا هذا الأمر.
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