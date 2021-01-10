ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عرض بـ 2.5 مليون دولار.. شوبير: أحمد سيد زيزو يطلب الرحيل.. والزمالك يرد

الأحد 10/يناير/2021 - 11:25 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
أعلن الإعلامى أحمد شوبير، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك طلب الرحيل عن الفريق. 

ونشر شوبير، تغريدة عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" كتب فيها "زيزو يطلب الرحيل والعين يرفع العرض إلي 2.5 مليون دولار والزمالك يرفض". 

يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير، قال إن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق يدرس الترشح على مقعد الرئيس بانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وقال "شوبير"، في تصريحات ببرنامجه الإذاعي "إن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، ومصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للكاف،  يدرسان الترشح لرئاسة اتحاد الكرة، خلال الانتخابات المقبلة".

وأضاف شوبير، أن محمود طاهر ومصطفى فهمي لن يخوضا الانتخابات ضد بعضهما، وسيترشح واحدا منهما بالاتفاق بينهما".

وتابع شوبير "إذا خاض مصطفى مراد فهمي الانتخابات سيكون أمرا جيدا، وإذا ترشح محمود طاهر سأدعمه أيضا رغم اختلافي معه خلال الانتخابات الأخيرة، ودعمي للخطيب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فخر مصر والعرب.. شوبير يشيد بأداء النني أمام مانشستر يونايتد

أحمد شوبير يكشف كواليس القبض على نجم الزمالك السابق.. شاهد

أحمد سامي: مشاركة شيكابالا بشكل أساسي منذ البداية في مصلحة النادي الأهلي

رهان النادي الأهلي .. شوبير يكشف تفاصيل جديدة في مفاوضات ضم سيرينو | شاهد

سيف زاهر: ضغوط من الأندية على محمود طاهر وطاهر أبو زيد لخوض انتخابات اتحاد الكرة

شوبير: رئيس النادي الأهلي السابق يدرس الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

هبة البشبيشي تكشف عن دولة أفريقية قادرة على حل أزمة سد النهضة

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل إطلالات مريم أوزرلى بعد وضع مولودتها

مفيش فايدة.. تعليق ناري من عمرو أديب على فشل مفاوضات سد النهضة.. فيديو

مسئول سابق لإثيوبيا بعد فشل مفاوضات النهضة: لحم مصر صعب يتاكل

خالد الغندور يكشف موقف باتشيكو النهائي من بيع مصطفى محمد

شاهد أول رد فعل لـ باسم سمرة بعد جلسة الصلح مع رحاب الجمل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد جل الصبار للشعر والبشرة

الأحمر الناري.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة

صحة البشرة أغربها.. 3 فوائد غير متوقعة تجعلك تتناول الفلفل الأحمر يوميا