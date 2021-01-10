غضب في تركيا بعد دعوة إمام مسجد لتجربة لقاح كورونا على معارضي أردوغان أولاً

أثارت تغريدة نشرها إمام مسجد في بلدة "أربع" بولاية طوقات شمال تركيا، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دعا فيها السلطات بتجربة لقاح فيروس كورونا على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان أولًا.





وحسبما ذكرت صحيفة "زمان" التركية، فقد نشر إمام المسجد، أيهان كسكين، تغريدة قال فيها: "“لنستخدم لقاح فيروس كورونا أولا على منتمين لحزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن ثبتت فاعليته نكون أنقذنا الأمة، وإن هلكوا فسيكون قد تخلص الوطن منهم".





ونقلت الصحيفة عن خيري كوجا أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري في بلدة "أربع"، قوله إنه دعوى قضائية ضد إمام المسجد.





وأوضح كوجا أوغلو في دعواه القضائية أن التغريدة التي نشرها إمام المسجد، تعد تحريضًا للناس على الكراهية والعداوة والإذلال.





وأكد المعارض التركي إدانتهم لمثل هذه اللغة العنصرية، متابعا: "حزب الشعب الجمهوري هو حزب لم يتأسس في غرف الفنادق بل في ساحات القتال"، في إشارة منه إلى مؤسس الحزب الأول مصطفى كمال أتاتورك.



