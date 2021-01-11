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دار الإفتاء تحذر من انتشار الخرافات على السوشيال ميديا الخاصة بـ علاج كورونا ..فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:16 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن فيروس كورونا بلاء كبير، لافتا إلى أن القول بغير علم مرض كبير يجعلنا ندخل في الخرافات، ويجب التخلص منه، مؤكدا أن كل تخصص به أهل ذكر.

وأضاف خالد عمران، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولى" المصرية، أن انتشار خرافات علاج فيروس كورونا على السوشيال ميديا يجب علينا الحذر منها، كما يجب عدم الإسهام في نشرها.

وأوضح خالد عمران، أن من تكلم في الطب وهو ليس طبيبا فهو مسئول عن نتائج ما أفتى به قانونيا ودينيا أمام الله؛ لأن هذا إسهام في تدمير النفس البشرية بغير حق.

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