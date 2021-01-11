ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف قاسم: حسام حسن على رادار الزمالك

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:46 ص
حسام حسن
حسام حسن
Advertisements
حسام الحارتي
قال أشرف قاسم المشرف  العام على الكرة بنادي الزمالك أن حسام حسن مهاجم فريق سموحة يُعد أحد الخيارات المطروحة بقوة داخل النادي لتعويض رحيل مصطفى محمـد في حال احترافه بنادي سانت إيتيان الفرنسي.

وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" عبر قناة Ten أن حسام حسن من أفضل مهاجمي الدوري المصري وهناك مهاجمين آخرين في الدوري المصري من الممكن انضمام أحدهم للفريق.

وأكد أن أداء الزمالك يتطور في كل مباراة عن الأخرى ، وعودة طارق حامد أحدثت ثقلًا كبيرًا في وسط ملعب الفريق، وينتظر عودة فرجاني ساسي للمشاركة في المباريات.

واختتم قاسم، أن ملف احتراف مصطفى محمد في فريق سانت إيتيان الفرنسي لم ينتهِ بعد، قائلا: لدينا خطة بديلة في حالة رحيل مصطفى أو غيره من لاعبي الفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أشرف قاسم: فرجاني ساسي جدد للزمالك في جلسة مع أيمن يونس

النادي الفرنسي يغري مصطفى محمد بـ 4 ملايين دولار

الزمالك ينتظر عرضا رسميا من سانت إيتيان الفرنسي بزيادة قيمة شراء مصطفى محمد

بعد شرط الزمالك.. هل يوافق «سانت إتيان» على دفع 6 ملايين دولار لضم مصطفى محمد؟

صفقة مستحيلة .. فشل انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان الفرنسي

القوانين الفرنسية تعرقل صفقة انضمام مصطفى محمد لنادي سانت إتيان

ترشيحاتنا

نتيجة سحرية.. تناول هذا المشروب مرتين ينقص الوزن أثناء النوم

أشرف قاسم: حسام حسن على رادار الزمالك

حلمي طولان: طلبنا استعارة صلاح محسن من الأهلي ووافقنا على رحيل أسامة جلال

أفضل ما يقال بعد صلاة الفجر .. 3 سور قرآنية أوصى النبي بقراءتها 3 مرات

وفاة عميد طب الأزهر السابق متأثرا بفيروس كورونا

استشارى مناعة: الأشعة المقطعية أدق في تشخيص الإصابة بكورونا من المسحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممرضة تعزل نفسها في كرفان 9 أشهر خوفًا من كورونا.. صور

نجم أكشن شهير يوجه رسالة قاسية لـ ترامب ويحذر الأمريكان.. فيديو

عاهة مستديمة.. مشاجرة عنيفة تتسبب في تشويه وجه سيدتين.. تفاصيل