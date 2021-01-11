الشئون الوقائية: مصر تسير في الاتجاه السليم تجاه كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الجميع يجب أن يرفع شعار "فى التباعد حياة"، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا فى جميع الدول.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن مصر تسير فى الاتجاه السليم بخصوص مواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن جميع أجهزة الدولة تتعاون من أجل الحفاظ على صحة المواطنين من كورونا.





وأشار إلى أن مصر إدارة أزمة كورونا على أسس علمية وكان هناك ثوابت لمصر منذ اليوم الأول، موضحًا أن الدولة بدأت بعود العالقين فى الصين وحظر الطيران فى شهر مارس، ووقف الدراسة، وبعد ذلك عودة السياحة و الدراسة و الشعائر الدينية و الانشطة الرياضية.





ولفت إلى أن الدولة بالكامل تعمل من أول يوم للحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدًا أن الجميع إذا التزم فى الموجة الأولى لاستغنينا عن اتخاذ أى قرار.





وأوضح أن وزارة الصحة استغلت الفترة بين الموجة الأولى و الثانية، وتم الاستعداد للموجة الثانية و تم تحديث بروتوكول العلاج و رفع كفاءة المستشفيات، و رفع شبكات الغازات و تدريب الأطباء على بروتكول العلاج ومكافحة العدوي، وامتداد المعامل المركزية حتى أصبح لها 61 فرع فى 27 محافظة، و زيادة القدرة الاستيعابية للخط الساخن للتعامل مع أى شكوى من المواطنين.



