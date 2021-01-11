ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع السويقة العمومي في المنيا يستغيثون من فوضى انتشار التوك توك

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن محمود علي محمد، والمقيم في شارع السويقة العمومي التابع لمركز مطاى بمحافظة المنيا، فى رسالة عبر خدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من من تردى الأوضاع بالمنطقة وسط انتشار التكاتك التي تتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.

ويقول المواطن فى رسالته : إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق بسبب انتشار " التكاتك " على مرأى ومسمع من الجميع وفي مجلس المدينة، ذلك غير الأفعال التي تحدث من بعض السائقين وتشغيل أغان بأصوات مرتفعة، وتحديد تعريفة الأجرة على حسب الأهواء، وطالب المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة خاصة وأن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.

وأشار إلى أن الوقوف العشوائي، والسير عكس الاتجاه، هما السمة الغالبة لهذه المركبة، غير الاختناقات المرورية، والسير برعونة، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، لافتا إلى أن أكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، وذلك نتيجة لغياب الرقابة، والحل ليس فى منعه؛ بل فى وضع ضوابط لتنظيمه داخل المدينة، وإلزامه بالترخيص لضبط المخالفين منهم، ولتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.
 
للتواصل مع القارئ من خلال 
01559616122

اقرأ أيضا


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أهالي فاقوس يستغيثون من فوضى التوك توك: "يتسبب فى العديد من الكوارث"

أهالي مدينة أولاد صقر يشكون من انتشار التكاتك: السائقون أطفال و"بيعاكسوا" البنات

أغيثونا.. سكان شارع جمال عبدالناصر في بلبيس يستغيثون من فوضى موقف عشوائي بالمنطقة.. صور

سكان شارع وينجت يستغيثون من موقف توك توك عشوائي بجوار نادى القضاة

أهالى الجزيرة الخضراء فى كفر الشيخ يستغيثون من فوضى انتشار التوك توك

سكان شارع أحمد أنسي فى حلوان يستغيثون من فوضى موقف عشوائي بالمنطقة.. صور

ترشيحاتنا

هل الاستحمام بالماء الساخن يقي من كورونا ؟.. الصحة العالمية تجيب

التحقيق في أصل فيروس كورونا.. بيان عاجل لمنظمة الصحة العالمية

حبس متهمة في مشاركة جماعة إرهابية بتحقيق أهدافها

رغم الآلام.. دراسة تكشف عن 4 علامات تشير إلى أن مناعة جسمك دائمة

أول تعليق من ياسر ريان بعد انتقاله إلى سيراميكا كيلوباترا

بعد جدل رمضان صبحي .. بيراميدز يجهز ضربة جديدة للأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي إلنترا HD فى مصر.. بعد الزيادة الجديدة

بعد عملية الزائدة الدودية .. مكون طبيعي يجب تناوله فورا

بعد البيت الأبيض.. 4 احتمالات يتم فيها تنكيس العلم على مقر الرئيس