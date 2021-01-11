وكيل زيزو: اللاعب تلقى عرضا مغريا للعب في الإمارات

كشف حازم الحديدي وكيل اللاعب أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، عن موقفه من الاحتراف بعد تغريدته الاخيرة.

وقال حازم الحديدي في تصريحات عبر قناة "أم بي سي مصر": "زيزو تلقى عرضًا إماراتيًا للاحتراف مقابل ثلاثة ملايين دولار، إلا أن إدارة الزمالك الحالية رفضته".





وأضاف: "تغريدة زيزو اليوم ليس لها أي علاقة باحتراف زيزو من عدمه، اللاعب تلقى عرضًا احترافيًا منذ أيام ورُفض من إدارة الزمالك والأمر انتهى".





وواصل: "بعدما تم رفض عرض زيزو فهو لم يتمرد أو يغضب، هو لاعب ملتزم ومحترف وقادم من أندية أوروبية، ولذلك رغم تلقيه عرضين فلم يشعر بالضغط".



