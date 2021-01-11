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توك شو

وكيل زيزو: ملف احتراف اللاعب اتقفل.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:04 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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محمد القاضي
كشف حازم الحديدي، وكيل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، حقيقه رحيله عن نادي الزمالك.

وقال "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": «فيه لحظات غضب من جماهير الزمالك، وبيحطوا ضغطهم علي لاعب فكر في الاحتراف وهذا حقهم».

وأضاف: «هي نفس الجماهير دي اللي بيفرحوا أما زيزو يعمل أسيست أو يجيب جول.. أنا بعتبر زيزو من أحسن اللعيبه اللي موجوده في مصر في الوقت الحالي».

وأردف: «حكاية التويتة اللي زيزو كتبها ليس لها علاقة بموضوع الاحتراف من عدمه.. زيزو جاله عقد احتراف الفترة اللي فاتت ونادي الزمالك رفضه والموضوع اتقفل».

وأكد وكيل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو: «زيزو بيلعب في نادي الزمالك حاليا بكل ما أوتي من قوة».
 

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