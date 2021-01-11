ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نائب مدير مونديال اليد: لدينا لائحة بشأن اعتذار أي منتخب عن عدم المشاركة

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:50 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أكد خالد فتحي، نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد في مصر، أن وصول البعثات يأتي بناء على الإعلان الرسمي بحضورهم قبل المباراة بيوم. 

وقال خالد خلال لقاء عبر زووم ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "وصول البعثات الأيام القادمة بناء على الإعلان الرسمي للبطولة بوصولهم قبل المباراة بيوم". 

وتابع: "اليابان وصلت وهناك 5 منتخبات اخرى ستصل اليوم، والمنتخبات ستأتي تباعا بعد ذلك".  

وأضاف: "حتى الآن اذا حدثت ظروف بإصابات قبل السفر يتم تبديل اللاعبين، وهناك قواعد في حالة اعتذار منتخب هناك 5 منتخبات لهم أولوية المشاركة في حالة حدوث ظروف قهرية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

4 تطورات جديدة في إجراءات تنظيم مونديال اليد مصر 2021

وزير الشباب: مونديال اليد بحضور جماهيري بنسبة 30% من سعة المدرجات

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال منتخبات بطولة كأس العالم لليد.. تفاصيل

بنظام الفقاعة الطبية.. وزير الشباب والرياضة يستقبل منتخب اليابان لليد

منتخب اليابان لكرة اليد يصل القاهرة.. ووزير الشباب يستقبله في المطار

وزير الطيران يتفقد تجهيزات مطار القاهرة لاستقبال ضيوف بطولة كأس العالم لليد.. صور

ترشيحاتنا

طلب عاجل من عمدة واشنطن لـ الأمن الأمريكي

شاهد أول رد فعل لـ باسم سمرة بعد جلسة الصلح مع رحاب الجمل

أفضل ما يقال بعد صلاة الفجر .. 3 سور قرآنية أوصى النبي بقراءتها 3 مرات

أسرار لمن يدرك قيام الليل قبل الفجر بربع ساعة

تحسن كبير.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ يسرا

تطورات الحالة الصحية لـ نجوم الفن| يسرا في طريقها لـ الشفاء وتدهور حالة علي حميدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم أكشن شهير يوجه رسالة قاسية لـ ترامب ويحذر الأمريكان.. فيديو

عاهة مستديمة.. مشاجرة عنيفة تتسبب في تشويه وجه سيدتين.. تفاصيل

لحظات تحبس الأنفاس| السيول تجرف سيارة والسائق ينجو بأعجوبة.. فيديو