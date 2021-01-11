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توك شو

طبيب مناعة يوجه رسالة مهمة للسيدات بخصوص كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:30 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة و المناعة بجامعة عين شمس، إن هناك دراسات تتم على فيروس كورونا، و الأعراض المصاحبة له، موضحًا أن الجميع يشاهد ما يتم فى جميع دول العام بخصوص الإصابات و الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف و آية جمال الدين، أن فقدان حاسة الشم و التذوق تستمر لبعض الوقت لمصابي فيروس كورونا، و البعض الأخر تظهر لمدة أيام فقط، وتختفى.

ولفت إلى أن هناك بعض الأعراض تستمر على المواطنين بعد التعافى من كورونا، منها ضيق فى التنفس، ومشكلات فى المفاصل، موضحًا أن تلك تكون بنسبة بين 10 أو 15%، وتستمر بشكل مختلف من شخص لأخر.

وأشار إلى أن الأعراض و الإصابة تختلف من شخص لـ أخر، ولذلك ننصح المصابين الذين يعانون من استمرار الأعراض الذهاب لـ أحد الأطباء.

ووجه رسالة هامة للسيدات، وقال إنه لم يتم دراسة تأثير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا على السيدات الحوامل، ولكن التوصيات تؤكد أن السيدات الحوامل أو من تقوم بالرضاعة عليه الاستمرار فى الرضاعة و الحصول على الأدوية غير المؤثر على الطفل، وذلك لمنع وصول الأدوية للطفل.

وكشف أن منظمة الصحة العالمية تصدر بيانات بشكل مستمر عن التحذيرات الخاصة بتناول لقاحات كورونا، وطالب من السيدات الحوامل أو من تقوم بعملية الرضاعة بعدم تناول المضادات الحيوية أو عدم تناول أى أدوية إلا بإشرف طبيب.

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