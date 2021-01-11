خبير: مصر من الدول المميزة في سطوع الشمس مما يساعد فى إنتاج الطاقة

قال الدكتور على عبد النبى ، خبير الطاقة ونائب رئيس المحطات النووية سابقًا ، إن الطاقة هى العمود الرئيسي لنهضة البلاد ، فإن امتلكنا طاقة رخيصة أصبحنا من الدول الصناعية الكبرى بالعالم .





وأضاف الدكتور على عبد النبى ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن رخص الطاقة يرفع من شأن الدول ، منوهًا إلى ان أمريكا تسيطر على مصادر الطاقة بالعالم كله .





وأشار خبير الطاقة ونائب رئيس المحطات النووية سابقًا ، إلى ان مصر من الدول المميزة في سطوع الشمس مما يساعد فى انتاج الطاقة ، منوهًا إلى ان مصر فى مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية مستقبل كبير .





وتابع خبير الطاقة ونائب رئيس المحطات النووية سابقًا ، أن الدراسات أثبتت أن الطاقة الشمسية تحتاج إلى مكان ملائم ، مؤكدًا أن الطاقة الشمسية يمكن أن نحصل منها على كهرباء تصل إلى 55 ميجاوات .



