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خبير: مصر من الدول المميزة في سطوع الشمس مما يساعد فى إنتاج الطاقة

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:37 ص
خبير الطاقة ونائب
خبير الطاقة ونائب رئيس المحطات النووية سابقًا
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ريهام فيكتور
قال الدكتور على عبد النبى ، خبير الطاقة ونائب رئيس المحطات النووية سابقًا ، إن الطاقة هى العمود الرئيسي لنهضة البلاد ، فإن امتلكنا طاقة رخيصة أصبحنا من الدول الصناعية الكبرى بالعالم .

وأضاف الدكتور على عبد النبى  ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن رخص الطاقة يرفع من شأن الدول ، منوهًا إلى ان أمريكا تسيطر على مصادر الطاقة بالعالم كله .

وأشار خبير الطاقة ونائب رئيس المحطات النووية سابقًا ، إلى ان مصر من الدول المميزة في سطوع الشمس مما يساعد فى انتاج الطاقة ، منوهًا إلى ان مصر فى مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية مستقبل كبير .

وتابع خبير الطاقة ونائب رئيس المحطات النووية سابقًا ، أن الدراسات أثبتت أن الطاقة الشمسية تحتاج إلى مكان ملائم ، مؤكدًا أن الطاقة الشمسية يمكن أن نحصل منها على كهرباء تصل إلى 55 ميجاوات .

وأكد خبير الطاقة ونائب رئيس المحطات النووية سابقًا ، أن مصر لا يحدث بها رياح بالقدر الكافي لاستغلالها فى إنتاج الطاقة مثل هولندا وانجلترا وألمانيا ،  لافتًا إلى انه لابد وان تكون سرعة الرياح أكثر من 10 متر \ الثانية لاستغلال طاقة الرياح فيها .
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