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أخبار العالم

أسوأ تفشٍ لـ كورونا في الصين منذ عام.. فحص 17 مليون شخص في مقاطعة هيبي

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:31 ص
الصين تسعى لمحاصرة
الصين تسعى لمحاصرة أكبر تفشي منذ تفشي ووهان
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محمد علي
أكملت مقاطعة هيبي الواقعة شمال الصين، برنامجها للاختبارات الجماعية لأكبر عدد من السكان، في محاولة لاحتواء أسوأ تفشٍ لفيروس كورونا في البلاد منذ شهور، وفقًا لما ذكره نائب رئيس بلدية المقاطعة شو جيان بي، بحسب ماذكرت وسائل إعلام دولية.




وفي وقتٍ قياسي وبدقة كبيرة رغم العدد الضخم، تم فحص حوالي 17 مليون شخص، أكثر من 10.2 مليون منهم في عاصمة المقاطعة شيجياتشوانج و 6.7 مليون في مدينة شينجتاى ، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الحكومية.

بدأت الاختبارات الجماعية يوم الأربعاء الماضي حيث أبلغت المدينتان عن أكبر انتشار محلي في البر الرئيسي للصين منذ شهور.

يوم الأحد ، أبلغت مقاطعة هيبي (خبي) عن 82 حالة إصابة محلية بـ Covid-19 ، وفقًا للجنة الصحة الوطنية في البلاد.

وذكرت التقارير، إنه من بين الحالات المحلية الجديدة ، تم الإبلاغ عن 77 حالة في شيجياتشوانج ، بينما تم تأكيد خمس حالات في شينجتاى.

في الأسبوع الماضي ، وضعت الصين شيجياتشوانج في حالة إغلاق كامل، وفرضت بعض الإجراءات الصارمة منذ احتواء البلاد إلى حد كبير  لانتشار فيروس كورونا في مارس.

ومُنع السكان من مغادرة المدينة ويطلب منهم الحجر الصحي في منازلهم لمدة سبعة أيام بعد إجراء اختبار Covid-19 الإجباري. 

تم تعليق جميع وسائل النقل العام ، وأغلقت الطرق السريعة الرئيسية ، وأغلقت محطات القطارات والحافلات  وألغيت الرحلات الجوية .


أسوأ تفشٍ لـ كورونا في الصين منذ عام.. فحص 17 مليون شخص في مقاطعة هيبي
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