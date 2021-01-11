من مطبخك 5 مضادات حيوية جربيها بنفسك

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العسل

لاستخدام العسل كمضاد حيوي ، ضعه مباشرة على الجرح أو المنطقة المصابة. يمكن أن يساعد العسل في قتل البكتيريا ويساعد في عملية الشفاء.

مستخلص الثوم





الثوم له خصائص مضادة للميكروبات يمكنك أيضًا صنع الثوم بنفسك عن طريق نقع بعض فصوص الثوم في زيت الزيتون .

خلاصة المر

زيت الزعتر الأساسي





زيت الزعتر الأساسي أكثر فعالية في قتل البكتيريا من زيت اللافندر الأساسي ولا يجب تناول زيت الزعتر عن طريق الفم.



يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل فرط نشاط الغدة الدرقية عدم استخدام زيت الزعتر الأساسي.





زيت الأوريجانو الأساسي





علاج الالتهابات الفطرية على بشرتك ، أضف قطرة واحدة من زيت الأوريجانو الأساسي لكل ملعقة صغيرة من الزيت الحامل مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. ضع الخليط على المنطقة المصابة. له خصائص علاجية من أفضل المضادات الحيوية مهمة تساعد فى التئام قرحة المعدة وتقليل الالتهاب و