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مرأة

من مطبخك 5 مضادات حيوية جربيها بنفسك

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:33 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
من مطبخك يمكنك الحصول على مضادات حيوية طبيعية وتجربتها في المنزل إليك أبرز تلك المضادات يقدمها موقع هيلث لاين

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 العسل
العسل هو أحد أقدم المضادات الحيوية المعروفة ، ويعود تاريخه إلى العصور القديمة. كثيرا ما استخدم المصريون العسل كمضاد حيوي طبيعي وواقي للبشرة.

يحتوي العسل على بيروكسيد الهيدروجين والتي قد تكون مسؤولة عن بعض خصائصه المضادة للبكتيريا. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر ، والتي يمكن أن تساعد في وقف نمو بعض البكتيريا.

بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي العسل على درجة حموضة منخفضة. يعمل هذا على سحب الرطوبة بعيدًا عن البكتيريا ، مما يتسبب في جفاف البكتيريا وموتها.

لاستخدام العسل كمضاد حيوي ، ضعه مباشرة على الجرح أو المنطقة المصابة. يمكن أن يساعد العسل في قتل البكتيريا ويساعد في عملية الشفاء.

يمكنك أيضًا تناول العسل للمساعدة في علاج الالتهابات الداخلية. ببساطة ابتلع ملعقة كبيرة أو قلبها في كوب دافئ من الشاي العشبي للحصول على علاج مهدئ.

مستخلص الثوم

الثوم له خصائص مضادة للميكروبات يمكنك أيضًا صنع الثوم بنفسك عن طريق نقع بعض فصوص الثوم في زيت الزيتون .

يعتبر تناول الثوم آمنًا بشكل عام ، ولكن الجرعات الكبيرة قد تسبب نزيفًا داخليًا .

إذا كنت تتناول أدوية تسييل الدم ، فاستشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل استخدام الثوم كمضاد حيوي. يمكن لجرعات كبيرة من الثوم تضخيم تأثيرات هذا الدواء.

خلاصة المر
يعرف الكثير من الناس نبات المر ، لكن قدرته على درء الجراثيم الضارة ليست معروفة على نطاق واسع.

 زيت الزعتر الأساسي

زيت الزعتر الأساسي أكثر فعالية في قتل البكتيريا من زيت اللافندر الأساسي ولا يجب تناول زيت الزعتر عن طريق الفم.
قد يؤدي تطبيق الزيت العطري غير المخفف على الجلد إلى حدوث التهاب وتهيج.
يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل فرط نشاط الغدة الدرقية عدم استخدام زيت الزعتر الأساسي.

زيت الأوريجانو الأساسي

 له خصائص علاجية من أفضل المضادات الحيوية مهمة تساعد فى التئام قرحة المعدة وتقليل الالتهاب وعلاج الالتهابات الفطرية على بشرتك ، أضف قطرة واحدة من زيت الأوريجانو الأساسي لكل ملعقة صغيرة من الزيت الحامل مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. ضع الخليط على المنطقة المصابة.
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