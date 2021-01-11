القوصي: قمر طيبة 1 يقوم بمراقبة الحدود

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إنه من مهام وكالة الفضاء وضع برنامج لمصر فضائى وطني لمدة 10 سنوات، موضحًا أن هناك برنامجا فضائيا مصريا وطنيا يقوم على عدة محاور.





وكشف أن هدف البرنامج هو أن يكون لمصر أنظمة فضائية، تبنى بواسطة الخبراء المصريين، وايضًأ لتوطين تكنولوجيا الفضاء بمصر، و خلق قاعدة عريضة من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل فى تكنولوجيا الفضاء، وأن الطلاب فى المدارس و الجامعات يتعاملون مع تكنولوجيا الفضاء.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف و آية جمال الدين، أن البرنامج يهدف ايضًا لـ لتقوية الروابط الدولية بين مصر و الدول المتقدمة فى مجال الفضاء، وأيضًا لكى يكون لمصر قانون فضاء، ويهدف لـ اقامة بنية تحتية قوية فى مجال تكنولوجيا الفضاء.





ولفت الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية إلى أن الأقمار الصناعية فى مصر تقوم بأشياء كثيرة منها تصوير الأراضى الزراعية ومعرفة نسبة التعدي على الأراضى الزراعية.





وأشار إلى أن قمر طيبة 1 يقوم بمراقبة الحدود لمعرفة وكشف أى اختراق يتم على الحدود، وأكد أن الوكالة ستقوم بتصنيع قمر صناعى ويكون من اختصاصها المرور على الحدود بصورة مستمرة لمراقبة الحدود.