دعم مستشفي بئر العبد المركزي بخزان أكسجين

وأكد مدير مستشفى بئر العبد المركزي النموذجي ، انه تم تركيب خزان الأكسجين ،على الفور بواسطة فريق فني استعدادا لدخول الى الخدمة خلال الساعات المقبلة.

وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ان وزيرة الصحه أثناء زيارتها لمحافظة شمال سيناء الشهر الماضي، وافقت علي توفير 50 أسطوانة أكسجين بمستشفيات محافظة شمال سيناء العامة والمركزي، 9 آلاف سرنجة ذاتية التدمير، 1000 كيلو قطن، 800 قسطرة، 400 عدسة لاصقة صلبة.

كما وافقت علي ارسال أكثر من 5 آلاف عبوة من أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا لمستشفيات المحافظة ، وكذلك توفير جهاز تحليل PCR بالمستشفى لخدمة الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بمحافظة شمال سيناء.

ووجهت الوزيرة بتوفير 2 خزان أكسجين جديد بمستشفى العريش العام ليصبح الإجمالي 4 خزانات أكسجين بالمستشفى، وإنشاء محطة لتوليد الأكسجين، لتوفيرالأكسجين الطبي اللازم للمرضى بشكل مستمر في المستشفى.

كما وافقت علي توفير أطباء الرعاية العاجلة وقوافل الانتشار السريع و تحقيق بروتوكول التعاون الطبى مع الجامعات المصرية ومعهد القلب الذين يؤدون خدمات جليلة للمحافظة .الي جانب توفير كافة الاحتياجات الطبية لأهالي شمال سيناء بشكل عاجل وفوري.

علاوة على توفير 20 كرسيا متحركا لمستشفيات شمال سيناء . إرسال جهاز غازات دم، ومستلزمات قسطرة قلبية، والفرش اللازم لتجديد سكن الأطباء، إلى محافظة شمال سيناء.



ووافقت الوزيرة كذلك ، علي مطلب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، بشأن إقامة مستشفى للطوارىء في قرية رمانة، وكذا سرعة استكمال مخزن الأدوية.





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