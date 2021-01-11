يحدث في الشرقية.. حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وإخلاؤها من إشغالات الباعة الجائلين، التي تُمثل عائقًا للحركة المرورية وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وإعادة الانضباط للشارع وفرض سيادة القانون على الجميع.

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كما قامت رئاسة حي أول الزقازيق بالاشتراك مع شرطة المرافق بحمله لرفع الإشغالات بشارع النقراشي وأمام القصر الأبيض ونفق المشاة بالمحطة وميدان عرابي وميدان التحرير وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبو عميره وشارع فاروق وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملات يومية لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع بالاشتراك مع شرطه المرافق وأسفرت الحملات عن تحرير 31 محضر إشغال طريق، ورفع وإزاله 84 حالة إشغال طريق ، فضلًا عن تغريم ١٧ مواطن لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية ، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا ًعلى سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا

وعلي جانب آخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتيريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات على القرى والوحدات المحلية لمتابعة مدي التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وأسفرت الحملات عن مصادرة ٢٠ شيشة من مقهي مخالف وتشميع ورشتين لعدم التزامهم بتوقيتات الغلق المقررة بقرية النخاس، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة على المقاهي والكافيتريات، وأسفرت عن مصادرة 44 شيشة من مقهي مخالف بشارع السلخانة بالمدينة، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية على المقاهي لضبط غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين.