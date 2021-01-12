نائب سابق يوجه رسالة هامة لنواب المجلس الجديد





وجه حسنى حافظ ، عضو مجلس النواب السابق رسالة هامة لنواب المجلس الجديد ، مطالبهم بضرورة استكمال مسيرة مجلس النواب السابق.





كما طالب حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان يستمر النواب الجدد فى تقديم الخدمات العامة للمواطنين ، وان يكون كل نائب فى حلقة اتصال مع النائب السابق لمعرفة أبرز المشاكل التى يعانى منها المواطنين وان يكونوا اكثر احتكاكا بالشارع.





وأكد عضو مجلس النواب السابق على ضرورة ان يقوم مجلس النواب الجديد بمتابعة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى كل المحافظات على مستوى مصر.





ومن المقرر ان تعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة. وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية أفضل صورة للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.





وأكد أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم فى ظل تدابير أزمة كورونا التى تمثل جائحة عالمية، موضحا ان الحق فى الصحة مقدم علي كافة الأمور.





وقال إن البرلمان المصري من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي.





و اكد الأمين العام لمجلس النواب، أنه فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسة، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص علي النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولي و50% للثانية، ومن تمت تقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن اليمين يتم أدائها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعه وفق الـ3مستويات بها





وأكد المستشار محمود فوزي، أنه تم التوافق علي قسم اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، ومن ثم يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلي أنه تم إعداد استراحات موصوله بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.





و قال إنه عقب الانتهاء من اليمين سيتم إجراء انتخابات الرئاسة والوكالة، مشيرا إلي أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها علي كافة المستويات، وبجميع الوسائل، بالإضافة إلي أنه سيكون هناك جهد من المراسم والعلاقات العامة لمساعدة النواب فى الوصول إلي مقاعدهم والسبيل إليها أيضا.





وأكد اتخاذ كافة التدابير الاحترازية مثل إرتداء الكمامة الكشف الحراري واستخدام المطهرات، وإجراءات أخري، و أن الجلسة ستكون مذاعه علي الهواء، والأعضاء عليهم عدم مغادرة المجلس إلا بإنتهاء استحقاق اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مناشدا اياهم بعدم اصطحاب مرافقين لهم.