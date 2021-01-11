محمد القوصي: مصر دخلت النادى الفضائى العالمي.. فيديو

حل الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، ضيفًا على قناة دي إم سي، وكشف تفاصيل لأول مرة عن الأقمار الصناعية بمصر، وتحسن خدمات الإنترنت، ومراقبة الحدود المصري، وتعاون مصر مع كبر الوكالات الدولية الخاصة المتخصصة فى مجال الفضاء.





وقال الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية إن مصر بدأت فى عام 1998 بأول قمر صناعى وهو الـ نايل سات، موضحًا أن هذا القمر كان للبث التلفزيوني، أنه بعد ذلك تم أطلاق سلاسل أقمار النايل سات، وذلك لكى يستمتع المواطنين بالبث الخاص بتلك الأقمار فى المنازل و أن مصر فى عام 2007 قامت بأطلاق أول قمر صناعى فى الاستشعار من الـ بعد، وأن هذا القمر مهمته هو التصوير، والاستشعار من البعد.





وأشار إلى أنه فى فبراير من عام 2019 تم اطلاق القمر الأوروبي، وهو يعمل بكفاءة عالية، وأنه بعد ذلك قامت وكالة الفضاء بأطلاق قمر فى أغسطس و أخر فى نوفمبر من عام 2019، مؤكد أن هذا العام يعتبر عام السعد الفضائى المصري و أنه اطلاق القمر الصناعى طيبة 1 فى 29 نوفمبر والذى يتخصص فى الاتصالات والإنترنت، وأكد أن مصر دخلت و بقوة فى النادى الفضائى العالمي.





وأوضح ، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إنه من مهام وكالة الفضاء وضع برنامج لمصر فضائى وطني لمدة 10 سنوات، موضحًا أن هناك برنامجا فضائيا مصريا وطنيا يقوم على عدة محاور وكشف أن هدف البرنامج هو أن يكون لمصر أنظمة فضائية، تبنى بواسطة الخبراء المصريين، وايضًأ لتوطين تكنولوجيا الفضاء بمصر، وخلق قاعدة عريضة من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل فى تكنولوجيا الفضاء، وأن الطلاب فى المدارس و الجامعات يتعاملون مع تكنولوجيا الفضاء ، أن البرنامج يهدف ايضًا لـ لتقوية الروابط الدولية بين مصر و الدول المتقدمة فى مجال الفضاء، وأيضًا لكى يكون لمصر قانون فضاء، ويهدف لـ إقامة بنية تحتية قوية فى مجال تكنولوجيا الفضاء.



ولفت الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية إلى أن الأقمار الصناعية فى مصر تقوم بأشياء كثيرة منها تصوير الأراضى الزراعية ومعرفة نسبة التعدي على الأراضى الزراعية، وأن قمر طيبة 1 يقوم بمراقبة الحدود لمعرفة وكشف أى اختراق يتم على الحدود، وأكد أن الوكالة ستقوم بتصنيع قمر صناعى ويكون من اختصاصها المرور على الحدود بصورة مستمرة لمراقبة الحدود.



وأكد أن قمر طيبة 1 يخدم الاتصالات الهاتفية و الانترنت، موضحًا أنه سيقوم بتغطية الأماكن غير المدعومة بالأنترنت، وخلال النصف الثاني من هذا العام سيتم تغطية الأماكن غير المدعومة بالأنترنت، أن الوكالة تقوم ايضًا ببناء قمر صناعى تعليمي بالتعاون مع 18 جامعة، وفى شهر 9 المقبل سيتم اطلاقه وأن الوكالة تقوم بتدريب الطلاب خلال فترة الصيف، ولكن فى هذه الفترة بسبب كورونا يتم التدريب من خلال الأون لاين.





وأشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أعلن أن التدريب الصيفى المقبل سيتم اختيار الطلاب المتقدمين و المميزين ويتم ارسالهم للدول المتقدمة لمعرفة كل ما هو جديد بخصوص الفضاء، و أن الشرط الوحيد للحصول على تلك التريب هو التفوق، والتميز الدراسي ولا توجد أى شروط أخرى.





وأوضح أن مصر دخلت فى مشروع مع مكتب الاستخدام السلمى للفضاء التابع للأمم المتحدة و مع دولة أفريقية، وذلك لعمل قمر صناعى لقياس البلازمة الموجودة حول الشمس بـ مستشعرات معينة، أن هذا المشروع تم البدء فيه، بدعم من أكاديمية البحث العلمى وبخيرة الخبراء الموجودين فى الوكالة.





ولفت الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية إلى أن هناك مدة زمنية للمشروع وهو عامين ونصف، وبعد ذلك سيتم تسليمه لـ لجهة الإطلاق وأن هناك مشروعات كثيرة تقوم بها مصر خلال الفترة الأخيرة بخصوص الفضاء منها التعاون مع "وكالة الفضاء الفرنسية وهناك تعاون مع وكالة الفضاء الأكرانية واليابانية والايطالية والإمارتية والبريطانية" وأن هذه التعاونات تتيح للطلاب المصريين السفر لتلك الدول لمعرفة كل ما هو جديد، وأيضًا مصرتستقبل طلاب من تلك الدولة.





وأرد أن القمر الصناعي قمر طيبة 1 سيؤمن خدمة الإنترنت في الأماكن الحساسة، مؤكدًا أن المواطنين سيشعرون بتحسن أكثر في الخدمة وعدم انقطاع في الإنترنت ، أن مبنى وكالة الفضاء الأفريقية سيتم الانتهاء منه بعد 18 شهرًا، والذى يتم انشاءه في العاصمة الإدارية.