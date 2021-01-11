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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم في خلية الزيتون لـ 7 فبراير

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:53 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، تأجيل إعادة محكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين لاتهماهم بالانضمام لخلية إرهابية فى القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى"، لجلسة 7 فبراير للمرافعة.
 
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على  أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة  من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
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