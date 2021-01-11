أكاديمية المعلمين: 31 يناير آخر فرصة لاستيفاء متطلبات نيَل شهادة الترقي

‏وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين تنبيهات رسمية عاجلة لجميع المديريات التعليمية ، بشأن المعلمين المرشحين للترقي والذين لم يتقدموا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي حتى الآن





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‏نبه الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين في تعليمات رسمية للمديريات ، على ضرورة التأكيد على هؤلاء المعلمين المشار إليهم بسرعة استيفاء الاختبارات او تقديم إقرارات المدة البينية او تقييمات مدير المدرسة وتقييمات الموجه الفني او استيفاء ملف الإنجاز وكافة متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي





‏كما نبه مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين على مسؤولية الحكومة الإلكترونية في المدارس بسرعة تسجيل قرارات المدة البينية او تقييمات مدير المدرسة وتقييمات الموجه الفني على التطبيق الإلكتروني المعدة لذلك على موقع http://academy.emis.gov.eg/





‏وكذلك ‏شدد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين على مديري أقسام وإدارات الإحصاء للإدارات و المديرية التعليمية بسرعة تسجيل تقييم ملفات الإنجاز لهؤلاء المعلمين على موقع http://academy.emis.gov.eg/





‏‏وأفاد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بأنه سوف يفتح التقديم لتلك المتطلبات السابق ذكرها و تسجيلها إلكترونيا خلال المدة من يوم السبت الموافق 9 يناير 2021 وحتى يوم الاحد الموافق 31 يناير 2021





جدير بالذكر أنه ، أنه من خلال رصد إحصائية التدريب وحصاد التنمية المهنية للمعلمين ، حتي 15 ديسمبر 2020 ، تم تدريب 101 ألف معلم، من معلمي الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، بدون أي تكلفة على ميزانية الدولة، مما يعد إنجازًا رغم مواجهة ظروف جائحة كورونا.



