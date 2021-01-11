ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصفدي: القضية الفلسطينية يجب وضعها فى مقدمة الاجندات الإقليمية والدولية

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:37 م
وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
Advertisements
البهي عمرو
وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، التحية لمصر على الجهود المكثفة من أجل عقد الاجتماع الرباعى من أجل الأزمة الفلسطينية، وذلك فى ظل أزمة فيروس كورونا التى تواجه جميع دول العالم.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفى اليوم بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون فى مقدمة الاجندات الأقليمة و الدولية، من أجل حلها على الأسس التى تضمن السلام الشامل.

وأكد أن إعلان إسرائيل عن بناء 800 مستوطنة فى الأراضي الفلسطينية يمثل خرقا للقانون الدولي، موضحا أن مثل هذه الإجراءات لا تخلق البيئة التى تدفع لاستمرار المفاوضات و حل الدولتين.

يشار إلى أن الاجتماع الوزاري الرباعي يشارك فيه وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، لمناقشة الوضع الحالي لعملية السلام وسبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول اجتماع رسمي.. الأردن وإسرائيل يبحثان جهود إعادة مفاوضات السلام

تحذير أردني شديد اللهجة لـ إسرائيل من الإجراءات اللا شرعية تجاه الأراضي الفلسطينية

خلال مؤتمر مشترك.. تأكيد أردني قبرصي يوناني على ضرورة إنهاء التوتر في شرق المتوسط

وزير خارجية الأردن: أمن مصر جزء من أمننا

الأردن ومصر: القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية

الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة المصرية

ترشيحاتنا

اِعرف كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من WE وخيارات السداد

جت الحزينة تفرح.. اشترت قطة لتنجو من الاكتئاب فكانت الصدمة

ليس رمضان صبحي فقط .. نار مبادئ الأهلي تحرق 6 نجوم من العيار الثقيل

كيف تكسب رضا الوالدين .. خطوات بسيطة تجعلك سعيدًا في الدنيا والآخرة

خالد جمال يكتب عن واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل: الصلح مش خير

برسالة مشفرة.. صن داونز يرد على أنباء اهتمام الأهلي بضم سيمبا زواني.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحاملون الصامتون.. دراسة تكشف أنواع مرضى كورونا

سيارات تحصل على أفضل الجوائز في الاستفتاء السعودي "صور"

فوائد وطريقة استخدام حب الرشاد السحرية