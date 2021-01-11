الصفدي: القضية الفلسطينية يجب وضعها فى مقدمة الاجندات الإقليمية والدولية

وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، التحية لمصر على الجهود المكثفة من أجل عقد الاجتماع الرباعى من أجل الأزمة الفلسطينية، وذلك فى ظل أزمة فيروس كورونا التى تواجه جميع دول العالم.





وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفى اليوم بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون فى مقدمة الاجندات الأقليمة و الدولية، من أجل حلها على الأسس التى تضمن السلام الشامل.





وأكد أن إعلان إسرائيل عن بناء 800 مستوطنة فى الأراضي الفلسطينية يمثل خرقا للقانون الدولي، موضحا أن مثل هذه الإجراءات لا تخلق البيئة التى تدفع لاستمرار المفاوضات و حل الدولتين.





يشار إلى أن الاجتماع الوزاري الرباعي يشارك فيه وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، لمناقشة الوضع الحالي لعملية السلام وسبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط



