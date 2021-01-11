اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام



وجرى تداول كمية أسهم بلغت 5ر261 مليون سهم تمت عبر 12374 صفقة نقدية بقيمة 3ر48 مليون دينار كويتي.



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وارتفع مؤشر السوق الرئيس 5ر8 نقاط ليبلغ مستوى 57ر4609 نقاط بنسبة صعود بلغت 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر189مليون سهم تمت عبر 6029 صفقة نقدية بقيمة 9ر13 مليون دينار كويتي.



وجرى تداول كمية أسهم بلغت 5ر261 مليون سهم تمت عبر 12374 صفقة نقدية بقيمة 3ر48 مليون دينار كويتي.اقرأ أيضا .. اقتصاد السعودية... إصدار 903 تراخيص جديدة.. وبدء الإنتاج في 515 مصنعا وارتفع مؤشر السوق الرئيس 5ر8 نقاط ليبلغ مستوى 57ر4609 نقاط بنسبة صعود بلغت 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر189مليون سهم تمت عبر 6029 صفقة نقدية بقيمة 9ر13 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر64 نقطة ليبلغ مستوى 39ر6132 نقطة بنسبة صعود بلغت 07ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر72 مليون سهم تمت عبر 6345 صفقة بقيمة 3ر34 مليون دينار.







أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 32ر46 نقطة ليبلغ مستوى 28ر5619 نقطة بنسبة صعود بلغت 83ر0 في المئة.