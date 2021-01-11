ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:31 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
Advertisements
وكالات
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 32ر46 نقطة ليبلغ مستوى 28ر5619 نقطة بنسبة صعود بلغت 83ر0 في المئة.

وجرى تداول كمية أسهم بلغت 5ر261 مليون سهم تمت عبر 12374 صفقة نقدية بقيمة 3ر48 مليون دينار كويتي.

اقرأ أيضا ..اقتصاد السعودية... إصدار 903 تراخيص جديدة.. وبدء الإنتاج في 515 مصنعا

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 5ر8 نقاط ليبلغ مستوى 57ر4609 نقاط بنسبة صعود بلغت 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر189مليون سهم تمت عبر 6029 صفقة نقدية بقيمة 9ر13 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر64 نقطة ليبلغ مستوى 39ر6132 نقطة بنسبة صعود بلغت 07ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر72 مليون سهم تمت عبر 6345 صفقة بقيمة 3ر34 مليون دينار.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام

اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| علاء نبيل يتعرض لحادث مروري.. وزيزو يطلب الرحيل والزمالك يرد

مواعيد المباريات اليوم الاثنين 11 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

موسيماني يفاضل بين أجايي ومروان وصلاح ووحيد لاستكمال قائمة الأهلي في مونديال الأندية

بعد أنباء عودته من الإصابة.. مشوار كريم نيدفيد مع الأهلي

بعد واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل.. سميرة عبد العزيز: بعض الأشخاص غير مؤهلين للعمل بالفن

شوبير يحسم جدل رحيل نجمي الأهلي عن الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحاملون الصامتون.. دراسة تكشف أنواع مرضى كورونا

سيارات تحصل على أفضل الجوائز في الاستفتاء السعودي "صور"

فوائد وطريقة استخدام حب الرشاد السحرية