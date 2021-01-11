محافظ بورسعيد ووفد العربية للتنمية الإدارية يتفقدون حديقة فريال التاريخية

واستمع أعضاء الوفد لشرح موجز عن طبيعة العمل داخل إدارات الديوان العام وذلك بعد التحول الرقمى والتكنولوجى الذى شهده القطاع الحكومي بالمحافظة وميكنة العمل الإداري والارتقاء بمستوى العاملين فى القطاع الحكومى.





وأشاد أعضاء الوفد بالتطور الملحوظ فى القطاع الإدارى ببورسعيد وتطبيق المنظومة المميكنة والتي ساهمت فى سرعة الأداء إنجاز الأعمال وتحقيق الشفافية فى العمل الإداري.





كما تفقد الغضبان، حديقة فريال التاريخية، وذلك عقب حفل التكريم الذى أقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية لتسليم محافظ بورسعيد جائزة أفضل محافظ عربى .



وأشاد مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمستوى حديقة فريال والتى تعد من المنتديات الترفيهية الرائعة بالمحافظة والتى تتواكب مع الإنجازات التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف المجالات، كما أشاد بأعمال التطوير التي تمت بحديقة فريال معتبرًا أن الحديقة صرح خدمي وترفيهي عظيم لأهالى بورسعيد .



واستعرض محافظ بورسعيد الجهود المبذولة لتطوير الحديقة، بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة لافتًا إلى أنها تتمتع بأهمية خاصة كونها شهدت افتتاح قناة السويس قبل 150 عام ، لافتًا إلى أن مبادرة حدائق بلا أسوار، التي أطلقتها محافظة بورسعيد تهدف إلى تحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، في إطار الطفرة التي تشهدها كافة القطاعات، وبما يليق مع الأهمية التاريخية للحدائق بالمحافظة







أقرأ ايضا







كان محافظ بورسعيد استقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية الدكتور ناصر القحطاني الذي وصل الي محافظة بورسعيد لتسليم جائزة أفضل محافظ في الوطن العربي الي محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان