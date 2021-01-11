ضبط 1200 كجم مخللات فاسدة بمعمل بمدينة السنبلاوين في الدقهلية

ا علنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها اليوم انه بناءا على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة فقد وجه ا بقيام فريق مراقبة الاغذية بالمرور على عدد من المطاعم والكافيهات والمصانع والاسواق بمركز ومدينة السنبلاوين لتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد . لدكتور سعد مكى وكيل الوزارة



واضاف البيان انه تم المرور على معمل مخللات بمركز السنبلاوين وتم ضبط ١٢٠٠ كجم مخللات فلفل و جزر للتغير في الخواص الطبيعية و انه جارى العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.





واشار البيان الى انه تم سحب عينات و إرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي كما تم تحرير محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.



كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، مؤكدا على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.