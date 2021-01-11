مش هسلم نفسي ليك.. صلاح عبد الله ينشر قصيدة حزينة.. شاهد

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.









وكتب عليها " اسمع يا حزن أنا مش هسلم نفسي ليك ومش هسيبك تغرق قلبي فيك ،هطردك بإبتسامة بلطف الرب تكبر وتبقي ضحكة توصل لقلوب أهلي وحبايبي وصحابي تنعشهم وتفرفشهم بإذن الله ".







كانت المذيعة دنيا صلاح عبد الله،اعلنت تفاصيل جنازة عمها «سمير عبدالله» الذي وافته المنية مؤخرا، إقامة صلاة الجنازة على مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بجوار مسجد الأمين.









وكانت ابنة صلاح عبد الله، كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «توفي إلي رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبد الله وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة العصر دنيا صلاح عبد الله».







