سعر الدولار في البنوك اليوم 12-1-2021

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 12-1-2021، بعد أن فقد الدولار نحو 6 قروش أمس.





وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

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سجل أدني سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي ِAIB،البركة، المصري الخليجي، الكويت الوطني NBK، التنمية الصناعية، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي، سايب، ABC،المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، أبوظبي التجاري".



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك" الأهلي المصري، HSBC،كريدي أجريكول، الأهلي اليوناني، المشرق، الإمارات دبي الوطني،عودة، مصر".







سجل الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه لللبيع في بنوك " قطر الوطني الأهليَQNB، بلوم، الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الاسلامي".





بلغ سعر الدولار نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك التجاري وفا ، التعمير والاسكان"





سجل سعر الدولار نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الاول، العربي".





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.68 جنيه للبيع و 15.78 جنيه للبيع في بنك " القاهرة.